Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Lukrativer Integra LifeSciences-Einstieg?
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26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Integra LifeSciences-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 70,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Integra LifeSciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,426 Integra LifeSciences-Anteilen. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Aktien wären am 23.10.2026 16,98 USD wert, da der Schlussstand 11,91 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 83,02 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Integra LifeSciences einen Börsenwert von 924,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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