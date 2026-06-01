NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Integra LifeSciences-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Integra LifeSciences-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Integra LifeSciences-Anteile an diesem Tag 38,42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,603 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.05.2026 41,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 58,25 Prozent verringert.

Der Marktwert von Integra LifeSciences betrug jüngst 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at