NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Integra LifeSciences-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Integra LifeSciences-Aktie an diesem Tag bei 34,30 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,915 Integra LifeSciences-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.12.2025 36,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,21 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 983,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
