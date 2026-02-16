NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Integra LifeSciences-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Integra LifeSciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Integra LifeSciences-Aktie bei 69,51 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,439 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,29 USD, da sich der Wert einer Integra LifeSciences-Aktie am 13.02.2026 auf 11,32 USD belief. Mit einer Performance von -83,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 880,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at