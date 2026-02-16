Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Langfristige Performance
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Integra LifeSciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Integra LifeSciences-Aktie bei 69,51 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,439 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16,29 USD, da sich der Wert einer Integra LifeSciences-Aktie am 13.02.2026 auf 11,32 USD belief. Mit einer Performance von -83,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 880,70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.
Analysen zu Integra LifeSciences Holdings Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Integra LifeSciences Holdings Corp.
|9,45
|0,00%
