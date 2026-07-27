Integra LifeSciences Holdings Aktie

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WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Rentable Integra LifeSciences-Investition? 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Integra LifeSciences-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,54 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investierten, hätten nun 224,517 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 443,20 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 55,57 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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