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Integra LifeSciences Holdings Aktie

Integra LifeSciences Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Lohnende Integra LifeSciences-Investition? 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag 71,13 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,406 Integra LifeSciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Integra LifeSciences-Papiers auf 13,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,43 Prozent abgenommen.

Der Integra LifeSciences-Wert an der Börse wurde auf 1,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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