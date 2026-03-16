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Integra LifeSciences Holdings Aktie

Integra LifeSciences Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Frühe Investition 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Integra LifeSciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.03.2021 wurde das Integra LifeSciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,795 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,71 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 13.03.2026 auf 9,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 86,33 Prozent vermindert.

Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 724,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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