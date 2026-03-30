NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Integra LifeSciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Integra LifeSciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Integra LifeSciences-Papier bei 21,69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,610 Integra LifeSciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2026 auf 9,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,42 USD wert. Mit einer Performance von -57,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Integra LifeSciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 714,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at