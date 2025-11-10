NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Integra LifeSciences-Aktie Anlegern gebracht.

Die Integra LifeSciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Integra LifeSciences-Aktie 24,78 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investierten, hätten nun 403,551 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Papiere wären am 07.11.2025 4 858,76 USD wert, da der Schlussstand 12,04 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 51,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 937,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at