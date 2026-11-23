Vor 5 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag bei 66,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Integra LifeSciences-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,959 Integra LifeSciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 198,20 USD, da sich der Wert einer Integra LifeSciences-Aktie am 20.11.2026 auf 13,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,18 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at