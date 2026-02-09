Integra LifeSciences Holdings Aktie

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

Frühe Investition 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Integra LifeSciences eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Integra LifeSciences-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag bei 58,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 172,236 Integra LifeSciences-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 939,37 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 06.02.2026 auf 11,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,61 Prozent verringert.

Insgesamt war Integra LifeSciences zuletzt 881,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

