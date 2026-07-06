Integra LifeSciences Holdings Aktie

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WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Lohnender Integra LifeSciences-Einstieg? 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Integra LifeSciences eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.07.2021 wurde die Integra LifeSciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 68,96 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 145,012 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 617,46 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 02.07.2026 auf 18,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73,83 Prozent eingebüßt.

Alle Integra LifeSciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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