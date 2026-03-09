Integra LifeSciences Holdings Aktie

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

Lohnendes Integra LifeSciences-Investment? 09.03.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Integra LifeSciences-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,865 Integra LifeSciences-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 9,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 81,85 Prozent eingebüßt.

Integra LifeSciences wurde am Markt mit 758,98 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Integra LifeSciences Holdings Corp.

Analysen zu Integra LifeSciences Holdings Corp.

Aktien in diesem Artikel

Integra LifeSciences Holdings Corp. 8,20 -1,20% Integra LifeSciences Holdings Corp.

