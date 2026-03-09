Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Integra LifeSciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Integra LifeSciences-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,865 Integra LifeSciences-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 9,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 81,85 Prozent eingebüßt.
Integra LifeSciences wurde am Markt mit 758,98 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Integra LifeSciences Holdings Corp.
|8,20
|-1,20%
