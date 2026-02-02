Integra LifeSciences Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Integra LifeSciences-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Integra LifeSciences-Anteile bei 26,10 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 38,314 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 426,82 USD, da sich der Wert einer Integra LifeSciences-Aktie am 30.01.2026 auf 11,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,32 Prozent abgenommen.
Integra LifeSciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 865,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
