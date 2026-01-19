Intel Aktie

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

Hochrechnung 19.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Intel-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,80 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,356 Intel-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 46,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,58 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 57,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 234,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

