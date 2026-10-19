Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Investmentbeispiel 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Intel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.10.2021 wurde die Intel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Intel-Aktie bei 55,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,811 Intel-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,74 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 16.10.2026 auf 89,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,74 Prozent gesteigert.

Intel war somit zuletzt am Markt 474,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

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