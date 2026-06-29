Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Lohnender Intel-Einstieg? 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Intel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intel-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Intel-Aktie investierten, hätten nun 176,211 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Intel-Anteile wären am 26.06.2026 22 611,45 USD wert, da der Schlussstand 128,32 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 126,11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 644,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

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