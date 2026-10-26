NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Intel eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.10.2016 wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,92 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, befänden sich nun 28,637 Intel-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 86,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 490,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 149,03 Prozent.

Intel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 458,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at