Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Lohnende Intel-Investition? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Intel eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.09.2016 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,44 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, befänden sich nun 2,671 Intel-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 328,53 USD, da sich der Wert eines Intel-Papiers am 25.09.2026 auf 123,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 228,53 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Intel zuletzt 649,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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