NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intel-Aktien gewesen.

Am 10.11.2022 wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Intel-Aktie bei 29,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, befänden sich nun 3,360 Intel-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.11.2025 128,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,13 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28,13 Prozent vermehrt.

Intel war somit zuletzt am Markt 181,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at