Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Frühe Investition 14.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intel-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Intel-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,67 USD. Bei einem Intel-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,860 Intel-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 2 662,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,94 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 166,20 Prozent.

Intel war somit zuletzt am Markt 542,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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