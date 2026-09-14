Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Frühe Investition
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Intel-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,67 USD. Bei einem Intel-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,860 Intel-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 2 662,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,94 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 166,20 Prozent.
Intel war somit zuletzt am Markt 542,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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