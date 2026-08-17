Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Profitable Intel-Investition?
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Intel-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Intel-Papiers betrug an diesem Tag 32,58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,069 Intel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 314,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,50 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +214,61 Prozent.
Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 517,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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