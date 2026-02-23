NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Intel-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24,87 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 402,091 Intel-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.02.2026 17 736,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,11 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,36 Prozent angezogen.

Am Markt war Intel jüngst 221,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at