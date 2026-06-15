Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Profitable Intel-Investition? 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Intel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Intel-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Intel-Papier 20,14 USD wert. Bei einem Intel-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,965 Intel-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 618,52 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 12.06.2026 auf 124,57 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 518,52 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Intel zuletzt 626,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

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