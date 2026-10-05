Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Frühe Investition 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Intel-Aktien gewesen.

Intel-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,83 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 27,152 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 240,02 USD, da sich der Wert eines Intel-Papiers am 02.10.2026 auf 119,33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 224,00 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Intel eine Börsenbewertung in Höhe von 631,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

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