Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Intel-Investment im Blick 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intel-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intel-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,97 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,033 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 365,03 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 02.07.2026 auf 120,35 USD belief. Das entspricht einem Plus von 265,03 Prozent.

Der Börsenwert von Intel belief sich jüngst auf 604,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

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