Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Langfristige Investition 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intel-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Intel-Einstiegs gewesen.

Am 13.07.2025 wurde das Intel-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Intel-Papier bei 23,43 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Intel-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,680 Intel-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (109,84 USD), wäre das Investment nun 4 688,01 USD wert. Mit einer Performance von +368,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Intel-Wert an der Börse wurde auf 552,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com

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