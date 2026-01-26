Intel Aktie

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

Profitable Intel-Investition? 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Intel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.01.2025 wurde die Intel-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Intel-Aktie letztlich bei 20,83 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Intel-Aktie investierten, hätten nun 48,008 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 163,71 USD, da sich der Wert eines Intel-Papiers am 23.01.2026 auf 45,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,37 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intel belief sich zuletzt auf 225,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

