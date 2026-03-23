Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Hochrechnung
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Intel-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24,26 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,122 Intel-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,83 USD, da sich der Wert einer Intel-Aktie am 20.03.2026 auf 43,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,83 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Intel zuletzt 220,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com
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