NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intel-Aktien verdienen können.

Das Intel-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 24,05 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 4,158 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 40,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,65 Prozent gesteigert.

Intel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 193,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at