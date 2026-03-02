Intel Aktie

Langfristige Anlage 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intel-Investment gewesen.

Die Intel-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,817 Intel-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.02.2026 auf 45,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,08 USD wert. Damit wäre die Investition um 74,08 Prozent gestiegen.

Alle Intel-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 228,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

