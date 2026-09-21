Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Rentable Intel-Anlage? 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Intel-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Intel-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,87 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 189,143 Intel-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 108,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 540,95 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 105,41 Prozent vermehrt.

Alle Intel-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 573,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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