NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie Anlegern gebracht.

Intel-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,89 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Intel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 278,629 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 89,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 928,95 USD wert. Mit einer Performance von +149,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Intel eine Börsenbewertung in Höhe von 470,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at