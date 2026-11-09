NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Intel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Intel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intel-Anteile bei 37,80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Intel-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,646 Intel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Intel-Aktie auf 56,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,89 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48,89 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Intel zuletzt 299,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at