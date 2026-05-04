NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intel-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,90 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intel-Aktie investiert, befänden sich nun 1,757 Intel-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.05.2026 175,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 99,62 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 175,08 USD, was einer positiven Performance von 75,08 Prozent entspricht.

Am Markt war Intel jüngst 500,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at