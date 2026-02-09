Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Intel-Performance
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intel von vor 5 Jahren bedeutet
Am 09.02.2021 wurde die Intel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Intel-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,701 Intel-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 50,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,07 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,93 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Intel einen Börsenwert von 254,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
