WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intel von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie Investoren gebracht.

Am 09.02.2021 wurde die Intel-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Intel-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,701 Intel-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 50,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,07 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,93 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Intel einen Börsenwert von 254,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

Analysen zu Intel Corp.

28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Intel Corp. 42,23 -1,34%

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

