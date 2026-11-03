Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Frühe Investition
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Inter Parfums-Aktie statt. Der Schlusskurs der Inter Parfums-Aktie betrug an diesem Tag 90,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Inter Parfums-Aktie investiert, befänden sich nun 10,996 Inter Parfums-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Inter Parfums-Papiere wären am 02.11.2026 1 318,01 USD wert, da der Schlussstand 119,86 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 31,80 Prozent.
Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inter Parfums Inc.
Analysen zu Inter Parfums Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inter Parfums Inc.
|124,79
|6,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.