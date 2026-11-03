Inter Parfums Aktie

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WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

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Frühe Investition 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Inter Parfums eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Inter Parfums-Aktie statt. Der Schlusskurs der Inter Parfums-Aktie betrug an diesem Tag 90,94 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Inter Parfums-Aktie investiert, befänden sich nun 10,996 Inter Parfums-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Inter Parfums-Papiere wären am 02.11.2026 1 318,01 USD wert, da der Schlussstand 119,86 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 31,80 Prozent.

Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 3,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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