Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Rentabler Inter Parfums-Einstieg?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Inter Parfums-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Inter Parfums-Papier an diesem Tag 115,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,870 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 101,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 116,80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,57 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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