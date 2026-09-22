Inter Parfums Aktie

Inter Parfums für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

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Profitable Inter Parfums-Investition? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Inter Parfums-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,851 Inter Parfums-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 110,83 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 21.09.2026 auf 112,76 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,08 Prozent.

Der Marktwert von Inter Parfums betrug jüngst 3,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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