Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Profitable Inter Parfums-Investition?
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22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inter Parfums von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Inter Parfums-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,851 Inter Parfums-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 110,83 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 21.09.2026 auf 112,76 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,08 Prozent.
Der Marktwert von Inter Parfums betrug jüngst 3,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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