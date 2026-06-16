NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inter Parfums-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien verdienen können.

Inter Parfums-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 73,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 136,258 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.06.2026 auf 99,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 546,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,47 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Inter Parfums eine Marktkapitalisierung von 3,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at