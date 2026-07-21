Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Lukrativer Inter Parfums-Einstieg?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Inter Parfums-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 28,13 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,549 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 422,32 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Papiers am 20.07.2026 auf 124,40 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 4 422,32 USD entspricht einer Performance von +342,23 Prozent.
Insgesamt war Inter Parfums zuletzt 3,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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