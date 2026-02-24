Inter Parfums Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 24.02.2021 wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Inter Parfums-Papier an diesem Tag 73,60 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,587 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Inter Parfums-Aktie auf 101,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 381,79 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 38,18 Prozent.
Am Markt war Inter Parfums jüngst 3,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
