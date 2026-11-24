Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inter Parfums-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Inter Parfums-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 123,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,079 Inter Parfums-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 136,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 101,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,19 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Inter Parfums bezifferte sich zuletzt auf 4,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at