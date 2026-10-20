Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
|Lohnender Inter Parfums-Einstieg?
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Inter Parfums-Aktie bei 98,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 101,184 Inter Parfums-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (114,75 USD), wäre die Investition nun 11 610,85 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,11 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Inter Parfums einen Börsenwert von 3,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inter Parfums Inc.
Analysen zu Inter Parfums Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inter Parfums Inc.
|115,90
|1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.