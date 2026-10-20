NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inter Parfums gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Inter Parfums-Aktie bei 98,83 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 101,184 Inter Parfums-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (114,75 USD), wäre die Investition nun 11 610,85 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,11 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Inter Parfums einen Börsenwert von 3,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at