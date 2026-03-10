NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Inter Parfums-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 127,15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Inter Parfums-Aktie investiert, befänden sich nun 0,786 Inter Parfums-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (93,15 USD), wäre das Investment nun 73,26 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 73,26 USD, was einer negativen Performance von 26,74 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Inter Parfums eine Börsenbewertung in Höhe von 2,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at