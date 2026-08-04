NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Inter Parfums-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 146,82 USD wert. Bei einem Inter Parfums-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,681 Inter Parfums-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,08 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 03.08.2026 auf 124,92 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,92 Prozent vermindert.

Inter Parfums wurde am Markt mit 3,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at