NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inter Parfums von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Inter Parfums-Einstiegs gewesen.

Am 13.01.2025 wurden Inter Parfums-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 128,86 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,760 Inter Parfums-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 89,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 693,00 USD wert. Mit einer Performance von -30,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Inter Parfums eine Börsenbewertung in Höhe von 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at