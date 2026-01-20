Inter Parfums Aktie
WKN: 883617 / ISIN: US4583341098
20.01.2026 16:04:27
NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Inter Parfums-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 113,02 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hat, hat nun 88,480 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 89,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 957,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,43 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Inter Parfums belief sich zuletzt auf 2,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
