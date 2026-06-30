NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inter Parfums-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inter Parfums-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Inter Parfums-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Inter Parfums-Anteile an diesem Tag bei 131,31 USD. Bei einem Inter Parfums-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,616 Inter Parfums-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 837,48 USD, da sich der Wert einer Inter Parfums-Aktie am 29.06.2026 auf 109,97 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,25 Prozent verringert.

Inter Parfums war somit zuletzt am Markt 3,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at