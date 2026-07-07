NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inter Parfums-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Inter Parfums-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Inter Parfums-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Inter Parfums-Papiers betrug an diesem Tag 130,25 USD. Bei einem Inter Parfums-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76,775 Inter Parfums-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Inter Parfums-Aktie auf 121,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 295,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 7,05 Prozent verkleinert.

Inter Parfums wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at